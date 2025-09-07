Politano conquista l'Italia: Gattuso lo adora, d'altronde fu lui a volerlo al Napoli

Rassegna Stampa  
PolitanoPolitano

Matteo Politano ha conquistato la Nazionale italiana! Dopo anni ai margini della selezione, il nuovo CT Gattuso ha scelto di puntare sull'attaccante del Napoli ed ha subito ottenuto i risultati sperati. Ne parla anche l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo cui "Gattuso lo adora", ricordando anche come fu proprio Gattuso a chiedere l'acquisto di Politano quando arrivò a Napoli.

Eppure in questi anni la Nazionale aveva puntato pochissimo su di lui

"Negli ultimi due anni è la seconda volta che gioca titolare e la terza che viene convocato in Nazionale".

Scartato da Spalletti, Politano è tra i calciatori più in forma nell'Italia:

Riesce a far cantare il pallone come sa, lo accarezza, lo smista, rifiuta anche solo l’idea dell’azione personale se non quando è necessaria per saltare in dribbling il povero terzino estone. Ispirato, incanta il pubblico e strappa gli applausi di tutti.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
