Politano conquista l'Italia: Gattuso lo adora, d'altronde fu lui a volerlo al Napoli

Matteo Politano ha conquistato la Nazionale italiana! Dopo anni ai margini della selezione, il nuovo CT Gattuso ha scelto di puntare sull'attaccante del Napoli ed ha subito ottenuto i risultati sperati. Ne parla anche l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo cui "Gattuso lo adora", ricordando anche come fu proprio Gattuso a chiedere l'acquisto di Politano quando arrivò a Napoli.

Eppure in questi anni la Nazionale aveva puntato pochissimo su di lui

"Negli ultimi due anni è la seconda volta che gioca titolare e la terza che viene convocato in Nazionale".

Scartato da Spalletti, Politano è tra i calciatori più in forma nell'Italia: