Napoli in ansia per Rrahmani! CdM: la sensazione è che non sia grave, ma potrebbe rientrare in anticipo

Le condizioni di Amir Rrahmani dopo l'infortunio in Nazionale

Napoli in ansia per Rrahmani! Il difensore si è infortunato nel corso di Svizzera-Kosovo, partita di qualificazione ai Mondiali 2026 e adesso rischia un lungo stop per un problema ai flessori della coscia destra.

Quello che sembra a tutti gli effetti un problema di tipo muscolare dovrà però essere accertato tramite una risonanza magnetica: "la sensazione in casa Napoli" - assicura il Corriere del Mezzogiorno - è che "non si tratti di un problema grave, ma soltanto gli esami approfonditi possono fornire una fotografia attendibile". 

La speranza è che si tratti di un semplice affaticamento muscolare, che non avrà conseguenze troppo gravi. "Il Napoli è in continuo contatto con il difensore kosovaro, vuole capire l’entità del problema anche per decidere se sarà opportuno il rientro anticipato di Rrahmani evitando che disputi la gara di domani sera contro la Svezia".

