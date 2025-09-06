Pistocchi: “De Bruyne fa la differenza giocando coi mocassini in Italia ma gli cambierei posizione”

Le Interviste  
Pistocchi: “De Bruyne fa la differenza giocando coi mocassini in Italia ma gli cambierei posizione”

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato Maurizio Pistocchi:

"Dell’Italia di ieri prendiamoci per buono il risultato, ma è ancora tutta da decidere. Dobbiamo per forza andarci a prendere il secondo posto del girone, non sarà facile perché il calcio israeliano non è quello estone. Ricordiamo che il Maccabi poco tempo fa ha battuto la Juve in Champions League, non sarà una partita semplice ma bisogna andare ai playoff.

Il vantaggio del Napoli dello scorso anno è stato giocare meno partite? Non è tanto il discorso di meno partite, ma quello di preparare per tutta la settimana una sola partita. E’ un grosso vantaggio, che Conte ebbe anche al suo primo anno di Juve. E’ un vantaggio in vista della preparazione alla gara e poi ad influire sono molto i viaggi che non ti permettono di allenarti. Detto questo, il Napoli ha avuto il grande merito di essere rimasto a ruota e di aver piazzato la volata finale con l’Inter che ha sprecato una grande occasione. In questi giorni si è molto dibattuto sul costo delle rose. La più costosa è quella della Juve, poi Napoli, Inter e Milan. Sarà questa la classifica finale? Nella logica chi più spende ha più possibilità di vincere, ma poi dipenderà molto dagli allenatori. Due mesi fa ho detto che il Napoli è ancora il favorito, Conte dovrà gestire la rosa con i vari impegni. L’inseguitore con più credenziali è ancora l’Inter che però ha l’incognita di avere un allenatore con sole 15 partite in Serie A. Poi vengono Juventus e Milan.

De Bruyne? Fa la differenza in Serie A giocando con i mocassini, perché è un giocatore straordinario. E’ da vedere però la sua posizione in campo. In queste prime partite Conte l’ha fatto giocare dietro la prima punta. Credo che per avere il massimo da De Bruyne sia necessario che l’alterni con McTominay da mezzala sinistra e quando Anguissa partirà per la Coppa d’Africa, lo faccia giocare a centrocampo. E’ lì che vuole giocare”.

