SSC Napoli, anche oggi niente allenamento! Ecco quando rientrano i giocatori in Nazionale
Castel Volturno
Ultime notizie SSC Napoli. Prosegue il week-end di pausa concesso da Antonio Conte alla squadra in occasione della sosta nazionali. Oggi il quotidiano Il Mattino anticipa il programma degli azzurri nei prossimi giorni:
- Oggi giornata di riposo
- Domani mattina la ripresa degli allenamenti
- Martedì pomeriggio rientrano a Napoli i primi calciatori dalle Nazionali
- Tra mercoledì e giovedì tutti i rientri dalle Nazionali
