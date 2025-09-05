Rrahmani: "Infortunio? Domani faremo una risonanza per vedere di cosa si tratta"

"Domani faremo la risonanza per vedere di cosa si tratta". Queste le parole di Amir Rrahmani dopo Svizzera-Kosovo 4-0, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il difensore centrale del Napoli ha abbandonato il campo al 64' a causa di un problema muscolare alla coscia.

Rrahmani ha chiesto il cambio dopo un problema alla coscia destra, abbandonando il campo sulle proprie gambe. Nel post partita, ai microfoni di Klankosova.tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e sulle sue condizioni fisiche:

"La Svizzera ha sfruttato le opportunità che si sono presentate dopo i nostri errori. Tutte le occasioni si sono verificate nel primo tempo. Fin dal primo minuto non siamo riusciti a conquistare il secondo pallone, lo hanno sempre vinto loro. Da lì hanno iniziato le loro azioni e noi siamo rimasti molto indietro. Non siamo stati attenti."

Sul suo infortunio poi aggiunge: "Domani faremo la risonanza per vedere di cosa si tratta. Dobbiamo dimenticare questa partita il prima possibile, prendere solo gli errori commessi e migliorarli, preparandoci per la partita contro la Svezia."