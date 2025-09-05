Infortunio Neres, novità sui tempi di recupero: ecco quando torna a disposizione

Ultime notizie sulle condizioni di David Neres: l'attaccante brasiliano del Napoli non ha ancora recuperato al 100% dall'infortunio muscolare e oggi potrebbe scendere in campo da titolare nell'allenamento congiunto contro l'Avellino, previsto nel pomeriggio a Castel Volturno.
Il Corriere del Mezzogiorno scrive a tal proposito: "Neres sta seguendo un percorso per smaltire definitivamente l’affaticamento agli adduttori ed essere al massimo della condizione per la trasferta di Firenze".
L'allenamento congiunto Napoli-Avellino sarà un'occasione per dare minutaggio a calciatori come Neres, i cui tempi di recupero dovrebbero consentirgli dunque di tornare a disposizione di Conte entro il 13 settembre, in occasione di Fiorentina-Napoli.