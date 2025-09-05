Infortunio Neres, novità sui tempi di recupero: ecco quando torna a disposizione

Rassegna Stampa  
NeresNeres

Ultime notizie sulle condizioni di David Neres

Ultime notizie sulle condizioni di David Neres: l'attaccante brasiliano del Napoli non ha ancora recuperato al 100% dall'infortunio muscolare e oggi potrebbe scendere in campo da titolare nell'allenamento congiunto contro l'Avellino, previsto nel pomeriggio a Castel Volturno.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a tal proposito: "Neres sta seguendo un percorso per smaltire definitivamente l’affaticamento agli adduttori ed essere al massimo della condizione per la trasferta di Firenze".

L'allenamento congiunto Napoli-Avellino sarà un'occasione per dare minutaggio a calciatori come Neres, i cui tempi di recupero dovrebbero consentirgli dunque di tornare a disposizione di Conte entro il 13 settembre, in occasione di Fiorentina-Napoli.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top