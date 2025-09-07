Clamoroso: Rrahmani out un mese, salta sei partite! Il Mattino svela i tempi di recupero

L'infortunio di Amir Rrahmani rischia di essere più serio del previsto. Il difensore del Napoli è andato KO in Nazionale durante la partita tra Kosovo e Svizzera e adesso potrebbe addirittura rientrare anzitempo a Napoli per risolvere i problemi muscolari.

Tempi di recupero Rrahmani

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, la risonanza magnetica a cui Rrahmani si è sottoposto in Kosovo ha confermato i timori. Ora il Napoli attende il rientro di Rrahmani per poterlo visitare nuovamente ma il rischio è uno stop di 30 giorni. Significa che Rrahmani salterebbe le prossime sei partite contro Fiorentina, Manchester City, Pisa, Milan, Sporting e Genoa.

Se così fosse, i tempi di recupero di Rrahmani sarebbero di almeno 1 mese e tornerebbe per la partita del 18 ottobre contro il Torino.

Infortunio Rrahmani

CalcioNapoli24 ha cercato di vederci chiaro sull'infortunio di Rrahmani: secondo quanto raccolto in esclusiva, nella serata di ieri il giocatore ha effettuato gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Visto che stamattina avvertiva ancora dolore e aveva ancora applicato del ghiaccio sulla zona dell'infortunio.

Secondo le prime stime, si tratterebbe di un infortunio muscolare che lo terrà lontano dal campo dalle 2 alle 4 settimane. Questo lo scenario prefigurato dai medici della Nazionale kosovara al difensore dopo l'esito degli esami strumentali. Idealmente, si spera in un recupero per la sfida contro il Milan del 28 settembre. Ma ad oggi fare una previsione, prima che sia sottoposto ad ulteriori esami dai medici della SSC Napoli, è solo un azzardo.