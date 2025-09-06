TMW - Serie A, la top 11 delle vecchie glorie: c'è De Bruyne e un ex Napoli

TMW - Serie A, la top 11 delle vecchie glorie: c'è De Bruyne e un ex Napoli

Tante le stelle con una certa età quest'anno in Serie A: la top 11

Ultimissime Serie A - De Bruyne, Modric, Vardy e non solo: sono diverse le stelle con una certa età quest’anno in Serie A. E i colleghi di TMW hanno stilato la top 11 delle vecchie glorie a tal proposito. 

Top 11 vecchie glorie in Serie A 

“In mediana la qualità di questa rosa si alza coi due autentici colpi dell'estate: Kevin De Bruyne, 34 anni e già decisivo nel Napoli di Conte dopo aver fatto la storia col Manchester City di Guardiola, e Luka Modric, Pallone d'Oro che a 39 anni ha coronato il suo sogno da bambino vestendosi di rossonero tra le mura della Scala del Calcio”, si legge. 

La top 11 amarcord della nuova Serie A (3-4-3): 

  • Lezzerini; Cuadrado, Albiol, Diego Carlos; De Bruyne, Matic, Modric, Bernardeschi; Immobile, Dzeko, Vardy. Allenatore: Pioli.
