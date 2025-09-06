Italia, Kean: "Ecco cosa ci ha dato Gattuso rispetto a Spalletti"

Notizie Calcio - Moise Kean ha sbloccato Italia-Estonia dando il via alla goleada azzurra.

Ecco le sue parole nel post match riportate da SportMediaset: "Era importante dare un segnale perché nel primo tempo siamo stati un po' timidi. Nella ripresa ci siamo espressi meglio e speriamo di continuare così".

Italia-Estonia 5-0, il commento di Kean

La novità è stato vedere l'attaccante in coppia con Retegui: "Grande attaccante, mi trovo bene con lui e abbiamo una bella collaborazione".

Bene l'esordio di Gattuso come ct: "Ci ha trasmesso grinta, ci mancava".