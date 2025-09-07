Infortunio Lukaku, ci sono aggiornamenti! Ieri nuova visita, ecco i tempi di recupero

Ultime notizie sulle condizioni di Romelu Lukaku! L'attaccante belga si è infortunato quest'estate e da diversi giorni si trova in Belgio, dove sta seguendo un iter specifico di riabilitazione per toranre il prima possibile a Napoli.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, nelle scorse ore Lukaku si è sottoposto ad una nuova visita medica presso la struttura di Bruxelles che lo sta seguendo.

"Il recupero procede secondo i piani, l’attaccante dovrebbe rientrare a Napoli nei prossimi giorni per svolgere in sede alcune sedute di riabilitazione. E poi potrebbe tornare ancora in Belgio per completare il lavoro rieducativo"

Novità anche sui tempi di recupero di Lukaku: "non prima di dicembre tornerà a essere disponibile".