Beukema o Juan Jesus? Conte ha già deciso: ecco chi gioca a Firenze!

Infortunio per Rrahmani, a rischio la prossima partita contro la Fiorentina! Lo conferma l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, secondo cui il difensore kosovaro potrebbe saltare sia la trasferta di Firenze sia l'esordio in Champions League contro il Manchester City.

Chi gioca al posto di Rrahmani in Fiorentina-Napoli? Pochi dubbi per Repubblica: il piano B di Conte è Sam Beukema.

Conte gli ha preferito Juan Jesus contro Sassuolo e Cagliari e il brasiliano ha risposto con prestazioni di grande affidabilità, ma adesso potrebbe cambiare qualcosa

In effetti, sebbene nelle prime due partite abbia giocato Juan Jesus, stavolta c'è una differenza: Alessandro Buongiorno ha praticamente recuperato dall'infortunio, ha giocato in amichevole contro l'Avellino proprio al fianco di Beukema e dunque la coppia difensiva è già stata sperimentata. Dunque potrebbero essere proprio loro due, Beukema e Buongiorno, a partire da titolare sabato a Firenze.