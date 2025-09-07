Infortunio muscolare per Rrahmani! Repubblica anticipa: ecco quante partite salta

Quali sono le condizioni di Amir Rrahmani? C'è ansia in casa Napoli in attesa di capire l'entità dell'infortunio muscolare che ha messo KO il difensore kosovaro, uscito anzitempo dal campo nel match contro la Svizzera. L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica non ha dubbi sulla diagnosi:

La dinamica lascia poco spazio alle interpretazioni: si tratta di un infortunio muscolare.

Non è altrettanto semplice capirne l'entità: il giocatore dovrà sottoporsi ad una prima risonanza magnetica in Kosovo per capire se potrà essere convocato già domani per la partita contro la Svezia. In caso contrario, Rrrahmani potrebbe anticipare il suo rientro a Napoli per sottoporsi a nuovi controlli medici e cominciare subito l'iter riabilitativo per il problema muscolare al flessore.

Secondo La Repubblica, il rischio è che Rrahmani sia costretto a saltare per infortunio le prossime due partite contro Fiorentina e Manchester City.