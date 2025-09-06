L’ex arbitro Marelli: “La partita a cui sono più legato? E' un derby col Napoli in campo”

Le Interviste  
Ultime calcio - Luca Marelli, ex arbitro, ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera a Centrocampo podcast:

“La partita a cui sono più legato è la finale di serie C1 Avellino-Napoli, derby per la promozione in B. Era una gara molto attesa, c’era il Napoli che stava tornando dopo il fallimento, era il primo anno di De Laurentiis. Finì 2-1 per l’Avellino e il Napoli rimase in Serie C, poi l’anno dopo dominò il campionato e salì in Serie B. Però quella è la partita a cui sono più legato, credo di averla vista una cinquantina di volte. Ho arbitrato sia Avellino-Napoli finale playoff che Napoli-Avellino in campionato con 70mila spettatori in Serie C. Tutti quei tifosi sono abbastanza la normalità in Serie A, ma in Serie C no”.

