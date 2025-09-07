Il Mattino: arriva una notizia su Politano dalla Nazionale, anche Conte è stato avvisato!

Rassegna Stampa  
Conte e PolitanoConte e Politano

Matteo Politano ha conquistato la Nazionale italiana! Dopo anni ai margini della selezione, il nuovo CT Gattuso ha scelto di puntare sull'attaccante del Napoli ed ha subito ottenuto i risultati sperati. Ne parla anche l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo cui "Gattuso lo adora", ricordando anche come fu proprio Gattuso a chiedere l'acquisto di Politano quando arrivò a Napoli.

In occasione di Italia-Israele, toccherà ancora a Politano scendere in campo dal primo minuto. 

 Domani sa già che sarà ancora titolare, Conte è stato avvisato del tour de force che attendono sia lui che il capitano del Napoli: nessun turnover, non si può. In gioco c’è il pass ai Mondiali, una catastrofe per il calcio italiano non riuscirsi a qualificare per la terza edizione consecutiva.

