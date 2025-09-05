Partitella Napoli-Avellino, è finita 5-3 per i partenopei! Tripletta di Lucca

Notizie  
Partitella Napoli-Avellino, è finita 5-3 per i partenopei! Tripletta di Lucca

Allenamento congiunto Napoli-Avellino, ecco come è andata a Castel Volturno

Ultimissime Calcio Napoli: giornata di test amichevole a Castel Volturno contro l’Avellino. E filtra il risultato dell’allenamento congiunto coi compani. 

Allenamento congiunto Napoli-Avellino 5-3, Lucca protagonista 

Il match, come riporta Il Mattino on line, è infatti finito 5-3 per i partenopei con tripletta di Lorenzo Lucca. Le altre reti azzurre sono state a firma di Leonardo Spinazzola e del baby Antonio Cimmaruta

Per completare la rosa infatti, dato che ben 14 giocatori della SSC Napoli sono partiti con la nazionale, Antonio Conte ha chiesto ad alcuni giovanissimi del settore giovanile di aggregarsi

