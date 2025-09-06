Insigne-Lazio, idea per gennaio: il pensiero di Bruno Giordano sul ritorno con Sarri

Ultime calcio - Lorenzo Insigne è accostato con insistenza alla Lazio di Sarri in vista della sessione invernale di calciomercato. A esprimersi sull’ipotesi è stato Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Dribbling su Rai 2:

“Insigne alla Lazio? Sarebbe fantastico. Con Sarri a Napoli ha fatto grandissime cose e potrebbe ritrovare quella sintonia anche a Roma. Bisogna però considerare che andrebbe a inserirsi in una zona di campo dove c’è già il capitano, Zaccagni. Non sarebbe semplice togliergli spazio”.