Fontana: "Lucca? Non è al top ma sarà utile per il Napoli. Conte deve risolvere un problema: c'è un difetto visto nello scorso campionato"

Ultime calcio Napoli - Gaetano Fontana ha parlato su Radio Kiss Kiss Napoli della recente vittoria del Napoli contro il Cagliari:

“È chiaro che i quattro centrocampisti del Napoli abbiano grande qualità, ma quando ti trovi di fronte a squadre che si chiudono come ha fatto il Cagliari, serve trovare soluzioni alternative. Hai bisogno di giocatori in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. È vero che anche i centrocampisti possono offrire spunti decisivi, ma molto dipende dal tipo di partita e dalle caratteristiche dell’avversario. Vincere all’ultimo respiro è fondamentale perché rafforza la mentalità. Ti ricorda che bisogna crederci fino al fischio finale: si può segnare al primo come al novantesimo. Il Napoli ha gli strumenti per farlo, ma serve convinzione. Come nella passata stagione, il Napoli fatica ancora troppo sulle palle inattive. Eppure ha i giocatori giusti per fare male anche su questo fondamentale. Molti calci d’angolo ben battuti non sono stati sfruttati a dovere. L’assenza di un attaccante esperto come Lukaku pesa sul percorso di crescita di Lucca, che si trova a dover affrontare più responsabilità del previsto. Lavorare con Conte non è mai semplice, ma è un’opportunità enorme. In questo momento forse non è ancora nella miglior condizione, ma ha grandi potenzialità e, secondo me, potrà essere molto utile anche alla Nazionale in futuro”.