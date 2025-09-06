Nesti non ci sta: "Raspadori è costato la metà di Kolo Muani..."

Ultime calcio Napoli - Carlo Nesti, nel corso della trasmissione Microfono Aperto, in onda su Radio Sportiva, ha parlato di Raspadori:

"Giacomo Raspadori è da sempre un mio pallino. Io ritengo che sia il calciatore che più ricorda il grande Pablito Rossi. L'altro era Giuseppe Rossi, ma ha avuto la sfortuna di avere troppi infortuni. Questo giocatore è andato all'Atletico Madrid per 25 milioni, mentre altri come Kolo Muani sono stati inseguiti per 50-60 milioni. Per fortuna la Juventus si è ravveduta, ma il fatto che Raspadori valesse meno della metà di Kolo Muani mi fa ridere".