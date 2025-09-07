Conte si rifugia in Puglia! Scoperto dai tifosi in spiaggia, lo hanno omaggiato così | FOTO

Weekend di relax per Antonio Conte: il tecnico dei partenopei ha concesso due giorni di pausa a tutti i calciatori e allo staff azzurro, con la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì. Conte s'è goduto così un weekend in Puglia, come spesso ama fare d'estate, e si è concesso ai tifosi in spiaggia a Porto Cesareo, in Salento.

Oggi il quotidiano Il Mattino racconta cosa è successo in spiaggia a Conte: il mister ha ricevuto un regalo a sorpresa da alcuni tifosi originari di Avellino. Quando lo hanno notato in spiaggia a Porto Cesareo non hanno potuto fare a meno di omaggiarlo con la celeberrima soppressata serinese, servita per l'occasione su un racchettone da spiaggia.

"Conte ha apprezzato chiedendo anche del pane per accompagnare la prelibatezza", racconta Il Mattino.