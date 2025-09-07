Ultim'ora: Rrahmani sta tornando a Napoli! Ha già lasciato il ritiro del Kosovo

Ufficiale: Amir Rrahmani torna a Napoli! Il difensore si è infortunato in Nazionale e non sarà convocato per la prossima partita del Kosovo contro la Svezia, nel match valido per la qualificazione ai Mondiali 2026.

La federazione di calcio kosovara lo ha annunciato con un comunicato ufficiale nel quale si conferma l'ipotesi già circolata nella serata di ieri, come anticipato in esclusiva da CalcioNapoli24: Rrahmani rientrerà a Napoli in anticipo, stamattina è stato dimesso dalla Nazionale kosovara e continuerà a Napoli le terapie mediche riabilitative per tornare in condizione.

Dunque Rrahmani salta Kosovo-Svezia e torna a Napoli:

"Nonostante il suo grande desiderio di scendere in campo, dopo approfonditi esami medici è stato stabilito che Rrahmani non potrà giocare questa partita a causa dell'infortunio subito venerdì nella partita contro la Svizzera a Basilea".

Di conseguenza, il capitano è stato dimesso dalla nazionale per tornare al suo club, dove continuerà le cure mediche per riprendersi il prima possibile e tornare in campo, per poi essere pronto per le partite di ottobre con la maglia kosovara contro Slovenia e Svezia.