Infortunio Rrahmani, CdS - Il Napoli attende la diagnosi ufficiale: entro 48 ore si deciderà se farlo rientrare in anticipo

Il Napoli attende l'esito ufficiale degli esami. Il difensore potrebbe rientrare in anticipo a Castel Volturno

Napoli - Amir Rrahmani tiene in ansia Antonio Conte. L'infortunio del difensore nel match tra Svizzera e Kosovo non è stata una buona notizia per il Napoli che attende la diagnosi ufficialie dopo gli esam effettuati come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. Nelle prossime ore si capirà se il calciatore rientrerà in anticipo proprio a Napoli per iniziare le cure per il recupero dall'infortunio.

Infortunio Rrahmani, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Rientrato a Pristina, ieri si è sottoposto ai primi test. Servono almeno 48 ore dall’infortunio per una diagnosi affidabile, ma si può intuire come la sua presenza nella partita di domani contro la Svezia sia davvero difficile. Amir sarebbe orientato a tornare a Napoli quanto prima: la sua priorità quella di rimettersi a disposizione di Conte, evitare ricadute e non forzare in una fase delicata della stagione. Senza però dimenticare il suo ruolo, quello di capitano del Kosovo, compito da svolgere con dignità e professionalità.

Lo staff medico del Napoli è stato comunque avvisato subito dopo l’infortunio e da venerdì sera è in contatto diretto con i colleghi della nazionale. Le valutazioni saranno condivise: se Rrahmani non dovesse avere alcuna possibilità di scendere in campo contro la Svezia, allora il rientro in Italia diventerebbe la scelta più logica. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore. Dal Kosovo trapela la voglia di Amir di rimettersi al più presto".

