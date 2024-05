Rinnovo Kvaratskhelia, c'è distanza tra domanda e offerta: due big su di lui, le cifre

Al suo attivo ci sono 11 gol, 7 assist e 2 rigori procurati in una stagione balorda. Per Kvicha Kvaratskhelia che talvolta si è anche ostinato a risolvere da solo situazioni complicate ma ha rappresentato una luce costante, un riferimento in termini di vivacità e produzione offensiva.

Rinnovo Kvaratskhelia si lavora per cercare l'intesa

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, nella mediocrità generale del Napoli nono in classifica Kvaratskhelia, Lobotka, Politano hanno rappresentato dei riferimenti a cui aggrapparsi. Il suo futuro è un rebus, la vicenda Kvara rischia di diventare il tormentone dell’estate un po’ come quella che ha coinvolto Osimhen l’estate scorsa. C’è una differenza notevole, Victor aveva il contratto in scadenza nel 2025 e, quindi, la minaccia di presentarsi nell’estate del 2024 abbassando il prezzo del suo cartellino. De Laurentiis l’ha ribadito in conferenza stampa, si fa forte del contratto fino al 2027. C'è una distanza sul rinnovo del contratto perché l’intesa è valida fino al 2027 ma sul campo Kvara ha dimostrato di meritare di più rispetto all’ingaggio di 1,4 milione a stagione. Il Barcellona si è fatto avanti con una proposta di 80 milioni di euro per il Napoli e un ingaggio da top player a Kvaratskhelia. Qualche spiffero arriva anche da Parigi per il post Mbappe e in Francia si parla anche del possibile inserimento di Kolo Muani in prestito come contropartita. I contatti sono frequenti, Mamuka Jugeli è stato in Italia nella settimana di Napoli-Roma e le parole di De Laurentiis in conferenza stampa rivelano di una distanza tra la domanda e l’offerta, fra le richieste dell’entourage di Kvaratskhelia, motivate anche dalle richieste delle big europee, e la proposta del Napoli.