Romano: "Osimhen non ha alcuna intenzione di ridursi l’ingaggio da 12 mln: ad oggi ci sono due opzioni per il futuro"

Ultime calcio Napoli - Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlati del futuro di Victor Osimhen:

”A fine stagione Victor Osimhen tornerà al Napoli dal prestito al Galatasaray. È certo che il Napoli venderà Osimhen ed è alquanto sicuro che il Galatasaray non possa acauistarlo. Osimhen ha varie possibili destinazioni: piace in in Arabia Saudita (dove sarebbe andato se il Napoli e l’Al Ahli avessero trovato l'accordo per il costo del cartellino) e piace anche allla Juventus. Il giocatore piace anche in Premier League, ma a 12 milioni di euro netti (lo stipendio che percepisce a Napoli) è inavvicinabile. Quindi se il nigeriano dovesse abbassarsi l’ingaggio allora ci sarebbe là Premier. Ma questo ad oggi non mi risulta e quindi per ora ci sono queste due opzioni”.