Ultime calcio Napoli - Conte lavora in campo per questo finale di stagione, in piena lotta per vincere lo scudetto, ma la società lavora sul mercato, per cercare rinforzi per la prossima stagione, nella quale giocherà anche la Champions League.

Il Napoli vuole David

Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli è interessato a Jonathan David, attaccante canadese del Lille che si libererà a parametro zero il 30 giugno. La settimana prossima il suo agente sarà a Napoli per trattare con il ds Manna.