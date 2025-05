Retroscena Conte: la reazione quando Manna gli comunicò di Okafor e cosa disse ai calciatori nello spogliatoio

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta quale fu la reazione di Antonio Conte quando il direttore sportivo Giovanni Manna gli disse che avrebbe dovuto fare di necessità virtù a gennaio riconfermando Rafa Marin e successivamente acquistando in prestito Okafor dal Milan dopo la cessione di Kvaratskhelia.

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport:

"Dopo aver trattato calciatori che si era capito fosse impossibile prendere soprattutto a causa dell’elevato costo (Garnacho 75 milioni, Comuzzo 40), il ds Manna fu costretto a comunicare a Conte che per il difensore doveva arrangiarsi con Rafa Marin (aveva già le valigie pronte per trasferirsi al Villarreal) e come esterno d’attacco doveva farsi bastare Okafor, arrivato in prestito dal Milan ed in condizioni fisiche che ancora adesso non gli permettono di giocare una partita intera.

L’umore di don Antonio cambiò in un istante, ma non fece scenate. Si chiuse in se stesso e si strinse ai calciatori che gli erano rimasti all’interno dello spogliatoio, spiegando a tutti che con quel gruppo sarebbe andato anche in guerra e che avrebbe messo tutti nelle condizioni di essere utili per la rincorsa all’Inter in chiave scudetto. Ha avuto ragione lui".