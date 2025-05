Napoli scatenato, non solo De Bruyne: altro colpo stellare in Premier, il nome

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino si sofferma sulla questione nuovo attaccante per il Napoli, con gli azzurri che puntano il colpo Rasmus Hojlund dalla Premier League:





Calciomercato Napoli, non solo De Bruyne: altro colpo da sogno in Premier

"Dalla suggestione al sogno, fino alla concreta possibilità. Il Napoli sta provando a far si che quella di Kevin De Brune (33) non sia soltanto una favola, ma si trasformi in un'opportunità. Contestualmente partirà l'assalto ad almeno altri 7 rinforzi che andranno a rimpinguare la rosa azzurra. Il tutto con un maxi investimento sul mercato di circa 150-200 milioni di euro ed un tetto ingaggi che potrebbe superare i 100 milioni.



La cessione di Osimhen servirà per incassare tanti contanti (almeno 75 milioni) da girare per la campagna estiva che punta ad un centravanti del peso di Hojlund (Lucca e Jonathan David sono più di un'alternativa), senza trascurare Omorodion e Sudakov, dalla cintola in su".

Hojlund, sottolinea il quotidiano, è la merce di scambio che il Manchester United potrebbe inserire nella trattativa per acquistare Osimhen, ma il danese potrebbe essere anche slegato da questa trattativa.