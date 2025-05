Fabregas, parole che sanno d'addio: "Grazie al Como", SKY: ecco dove può andare ad allenare!

Ultime news Serie A - Le parole di Fabregas nel post partita di Como-Cagliari sanno quasi d’addio: il Bayer Leverkusen spinge per chiudere. Insomma, al termine della gara vinta 3-1 sui rossoblù, Fabregas ha usato parole che sanno d’addio al Como. Questo il suo commento alla gara:

"Stiamo facendo il campionato che mi aspettavo. All’inizio eravamo una squadra reduce dalla Serie B, poi è arrivato qualche giocatore che ha alzato il livello. Non dimentico Goldaniga e Kempf terzini, gli infortuni di Van der Brempt e Perrone: mi ricordo di tutta la strada fatta, l’importante è che i ragazzi mi hanno seguito e hanno creduto nel mio messaggio. Questa è la cosa che mi soddisfa. Qualsiasi cosa succeda ringrazierò questa società, sono orgogliosissimo di quello che si sta vedendo a Como".

Come racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l'ex centrocampista del Barcellona ha attirato a sé gli occhi di diverse squadre che lo hanno aggiunto alla propria lista per la prossima annata:

"Su tutte il Bayer Leverkusen che a fine stagione si separerà da Xabi Alonso e spinge per chiudere con Fabregas".

Nel frattempo, lo spagnolo ha così parlato dopo il successo col Cagliari:

“Voglio lasciare un’eredità importante, perché chi viene dopo di me si troverà qualcosa di buono. Sono tranquillissimo: se oggi sei bravo, fai la stessa cosa la prossima partita e perdi non lo sei più. Ma il mio messaggio non è mai cambiato”.