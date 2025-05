Caressa prevede: "Difficile che l'Inter faccia punti in queste ultime partite. Se fossi tifoso del Napoli..."

Fabio Caressa, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club soffermandosi anche sulla lotta Scudetto ormai al rush finale:

"In queste ultime 3 partite fare punti in campionato per l’Inter per me sarà durissima, la vedo molto dura. Se fossi stato tifoso del Napoli avrei stra fatto il tifo per l’Inter in semifinale di Champions. Con la testa ora i giocatori dell’Inter sono già a Monaco. Questi sono gli stessi giocatori che l’hanno persa 2 anni fa la finale. A me sembra difficile che l’Inter possa fare punti".