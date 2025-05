Sky - La probabile formazione del Napoli contro il Genoa: possibile ritorno per Neres, Conte conferma il 4-4-2

Ultime calcio SSC Napoli - Tre giornate alla fine del campionato e per il Napoli si avvicina il sogno Scudetto. Gli azzurri hanno tre punti di vantaggio sull’Inter affrontano il Genoa nel prossimo turno, domenica sera, allo stadio Maradona. Queste le scelte di formazione di Antonio Conte per la sfida contro i rossoblù, come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio.

La probabile formazione del Napoli

Sarà ancora 4-4-2 per l’allenatore salentino, viste le tante indisponibilità. In porta ovviamente Meret, con la difesa che sarà composta da Rrahmani e Olivera in mezzo e Di Lorenzo e Spinazzola da terzini. In mediana Lobotka non è al meglio e potrebbe al massimo tornare per la panchina, per cui Gilmour va verso una maglia da titolare al fianco di Anguissa. Sulle fasce, invece, pronti Politano e McTominay, con l’attacco invece formato dal solito tandem Raspadori–Lukaku. Verso il rientro tra i convocati invece Neres, che potrebbe tornare nella lista dei disponibili di Conte.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Gilmour, Anguissa, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte