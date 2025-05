Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara della 36ª giornata di campionato, la terzultima. Tra le altre cose ha parlato della corsa scudetto:

"Dobbiamo continuare e cercare di finire il lavoro, mancano tre partite e quindi il lavoro va finito, in base anche a ciò che è stato detto a giugno con 'amma faticà', il lavoro non è ancora finito e dobbiamo proseguire in maniera seria come fatto fino ad adesso".