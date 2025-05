Calciomercato Napoli: i due elementi che potrebbero spingere De Bruyne ad accettare

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport sarebbero due gli elementi che potrebbero spingere Kevin De Bruyne ad accettare il Napoli al di là delle questioni economiche:

"Due elementi potrebbero convincere De Bruyne ad accettare Napoli, pur sapendo che non riuscirebbe a strappare lo stesso ingaggio di adesso (23 milioni lordi). Il primo è la città di Napoli, tanto amata dalla moglie Michelle Lacroix. La coppia si è sposata nel 2017 in uno splendido albergo a picco sul mare, in località Sant’Agnello, a pochi metri da Sorrento e pare che nelle scorse settimane la signora De Bruyne abbia anche fatto un sopralluogo a Napoli per visionare alcuni appartamenti che potrebbero fare al caso loro. Poi, la comunità belga presente all’ombra del Vesuvio. A cominciare da Dries Mertens, loro testimone di nozze ed ancora titolare di un contratto di affitto della splendida abitazione a Palazzo Donn’Anna, oltre a Lukaku, bomber azzurro e miglior amico di Kevin".