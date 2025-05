Calciomercato Napoli: sapete quanto ha chiesto David ad ogni club che lo tratta?

Calciomercato Napoli - Negli ultimi giorni sta circolando il nome di Jonathan David come possibile rinforzo per l'attacco degli azzurri in vista della prossima stagione. Il centravanti terminerà il suo contratto con il Lille il prossimo 30 giugno. Il profilo di David non è nuovo per il Napoli: già due estati fa fu accostato agli azzurri come possibile erede di Victor Osimhen.

Ingaggio di Jonathan David

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Jonathan David sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Il fatto che sia un calciatore forte a parametro zero non può che ingolosire molti club. Stando a quanto scrive il quotidiano, l'entourage di David chiede almeno 30 milioni tra stipendio annuale lordo, commissioni e bonus alla firma.