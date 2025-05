Restyling Maradona, il Comune si è offerto di fare i lavori con fondi propri: spunta un'offerta ad ADL

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito all'incontro avvenuto ieri tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Manfredi. I due hanno parlato a lungo della questione stadio e della riapertura del terzo anello:

"Palazzo San Giacomo al riguardo ha portato sul tavolo della trattativa la certezza che il terzo anello si potrà riaprire. E un cronoprogramma con i lavori che potrebbero iniziare prima del prossimo campionato. La capienza passerà da 52mila a 60-62mila posti.



Soldi per la società di De Laurentiis. «Alla luce dello studio condotto si ritiene accertata la fattibilità degli interventi di mitigazione degli effetti delle vibrazioni che rendano fruibile il terzo anello dello stadio Maradona» queste le conclusione dello studio fatto da Cosenza. Con il Comune che si è offerto di fare i lavori con fondi propri.



E ha offerto a De Laurentiis di fare la progettazione per la riqualificazione dell'intero Maradona che per Manfredi deve essere fatta in base a parametri Uefa per ospitare le gare di Euro 2032. Il pressing del Comune sul Presidente è forte. De Laurentiis riflette, ma non fa aperture significative al riguardo, ha rimandato tutto al prossimo vertice".