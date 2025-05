CdS - Prima offerta ufficiale della Juve al Napoli per Osimhen: la reazione di ADL. Spunta un'altra proposta choc

Calciomercato Napoli - Contatto tra Juventus e Napoli per Victor Osimhen. Lo scrive il Corriere dello Sport che racconta di una proposta da 85 milioni di euro che i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul tavolo per convincere De Laurentiis a cedere il centravanti con scadenza contrattuale 2026. Sullo sfondo però c'è anche l'Al-Hilal che offrirebbe un ingaggio monstre a Osimhen.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sul futuro di Victor Osimhen che sembrerebbe ad oggi conteso da Juventus e Al-Hilal:

"La Juve avrebbe messo sul piatto 85 milioni per acquistare prima del Mondiale il bomber nigeriano; in Italia la clausola rescissoria da 75 non vale e, dunque, bisognerebbe trattare con il Napoli che è proprietario del suo cartellino.

De Laurentiis preferirebbe cedere uno dei simboli dello scudetto 2023 in Saudi Pro League, dove l’Al-Hilal ha le antenne dritte. Il ricco club di Riyad potrebbe garantire all’attaccante un ingaggio triplo, da 30-35 milioni, rispetto agli 11 milioni netti guadagnati oggi al Galatasaray. Possibile che Aurelio accetti di incassare meno - i 75 milioni della clausola - pur di non vendere Osimhen agli eterni rivali bianconeri? Assolutamente sì. Ma conterà soprattutto la volontà del ragazzo, molto attratto dalla proposta faraonica degli arabi ma anche dal corteggiamento del suo ex ds Giuntoli. Il rebus s’intreccia con quello dell’attacco della Juve".