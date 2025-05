De Bruyne-Napoli, Tuttosport - De Laurentiis vorrebbe chiudere l'affare prima del summit con Conte

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis fa sul serio per Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga lascerà il Manchester City il prossimo 30 giugno e sarà libero id firmare un nuovo contratto con qualsiasi altro club. Secondo Tuttosport, il presidente della SSC Napoli vorrebbe presentarsi con l'acquisto di De Bruyne prima del faccia a faccia con Antonio Conte.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport per quanto riguarda Kevin De Bruyne:

"Al Napoli non dovrà essere dispiaciuto che sia venuta fuori la notizia che il ds Manna sia volato a Manchester per chiedere a Kevin De Bruyne la disponibilità a trattare il suo trasferimento a Napoli al termine di questa stagione, che per il belga sarà anche l’ultima con il Manchester City. Ha il contratto in scadenza ed il presidente Mansour non pare intenzionato a rinnovarglielo dopo 10 stagioni.

Sarebbe il colpo ad effetto di De Laurentiis, da annunciare a fine campionato, magari prima del faccia a faccia con l’allenatore.

Sarà sufficiente l’arrivo di De Bruyne per restituire a Conte la voglia di restare a Napoli? Magari sì, ma solo la promessa di prendere l’asso belga, non sarebbe sufficiente".