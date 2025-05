Torino, Vanoli: "Con l'Inter è una gara che si motiva da sola. Ago della bilancia per lo scudetto? Ci deve dare motivazioni"

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Torino:

"L'Inter? Faccio i complimenti a Inzaghi e al club perché hanno raggiunto un traguardo incredibile con 2 grandissime partite. Domani è una gara che si motiva da sola, saremo carichi e non serve dire nulla.

Ago della bilancia per lo scudetto? Ci deve dare delle motivazioni, quando incontri squadre con obiettivi forti devi essere subito in partita. Non ci siamo riusciti sempre subito, ma dobbiamo proseguire nel percorso di crescita".