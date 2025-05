Addio al Napoli, Anguissa ha detto sì all'Arabia! Il Mattino: è fatta, le cifre e la squadra

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino annuncia l'addio ormai imminente di Anguissa che ha trovato un accordo per il suo trasferimento in Arabia Saudita.

Le cifre dell'affare e tutti i dettagli dal quotidiano, secondo cui Anguissa è destinato a dire addio al Napoli, direzione Al-Hilal:

"Il fondo sovrano Pif, che controlla i quattro principale club del Paese ovvero l'Al-Hilal, l'Al-Ittihad, l'Al-Nassr e l'Al-Shabab ha presentato una doppia offerta. La prima per Victor Osimhen e la seconda per Frank Anguissa. Se per Osimhen la trattativa è ancora da definire nei dettagli, quella per il centrocampista camerunense ha avuto una svolta proprio nelle ultime ore, dopo che Anguissa ha compreso che il Chelsea stava tentennando e ha deciso di accettare la proposta che arriva dagli sceicchi. Il ds Giovanni Manna [...] ha compreso che gli agenti del 31enne hanno tra le mani l'offerta saudita e che hanno deciso di non dire di no. Senza aspettare l'eventuale rilancio del club azzurro. Dunque, si volta pagina: dopo 4 anni, Anguissa si prepara ai saluti.

[...] Quindi, dopo che il Napoli ha fatto scattare il prolungamento automatico fino all'estate del 2026, Manna ha deciso di prendere atto della decisione di Anguissa di lasciare l'Italia. Nessun braccio di ferro. [...] E allora, per Anguissa siamo quasi ai titoli di coda: tre giornate ancora, da protagonista e titolare. E poi l'addio. Dopo due scudetti in azzurro e un ruolo sempre da protagonista. Probabilmente sarà l'Al-Hilal la sua destinazione, con la possibilità di prendere parte anche al prossimo Mondiale per Club, negli Stati Uniti. Quelli del Fondo Pif sono pronti a versare al Napoli circa 25 milioni per il suo centrocampista".