Conte: "Neres si è allenato con il gruppo: ho preso una decisione per il Genoa"

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara della 36ª giornata di campionato, la terzultima. Tra le altre cose ha parlato di Neres e delle sue condizioni fisiche:

"Neres? Ieri è tornato ad allenarsi parzialmente con noi, oggi si è allenato e penso che possa essere convocato e venire in panchina. Anche per assaggiare di nuovo l'atmosfera del Maradona, quindi già averlo visto con noi è molto importante, per lui e per noi. Si tratta di un giocatore che può far la differenza".