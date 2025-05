Tuttosport - Torino interessato a Tchatchoua: anche il Napoli chiese informazioni mesi fa

Calciomercato Napoli - Jackson Tchatchoua piace molto al Torino. Lo scrive questa mattina Tuttosport che racconta come anche Napoli e Milan, nei mesi scorsi, abbiano chiesto informazioni per il terzino in forza all'Hellas Verona:

"Nei mesi scorsi in tanti hanno sondato il terreno e visionato il numero 38 veronese. Dall’estero Olympique Marsiglia ed Everton, tramite i propri scout, hanno spiato più volte le prestazioni del classe 2001 durante le gare del Verona. In Italia invece va registrato il tentativo invernale dell’Udinese, che era pronta a versare 8 milioni nelle casse scaligere per accaparrarselo. Pochi, secondo l’allora patron gialloblù Setti che non voleva privarsi di un titolare a stagione in corso. Pure Napoli e Milan hanno chiesto informazioni in questi mesi, senza però poi affondare il colpo".