Il Mattino anticipa: spuntano data e orario di Parma-Napoli e dell'ultima col Cagliari!

Ultime news Serie A - Si giocherà in contemporanea, questa volta, fra Inter e Napoli, ed è l'unica certezza al momento per le ultime due giornate di campionato. Nei prossimi giorni vi sarà l'ufficialità di anticipi e posticipi, ma per ora l'edizione oggi in edicola de Il Mattino anticipa già quelle che potrebbero essere le scelte della Lega Serie A:

"Soltanto al termine della 36esima di campionato, infatti, si avrà un quadro definitivo del quando e a che ora si gioca. Tutto per via della decisione della Lega che da quest'anno ha stabilito che ci dovrà essere contemporaneità negli ultimi 180' della stagione. Almeno per quelle squadre che hanno il «medesimo interesse di classifica». [...] Soltanto dopo il posticipo di lunedì prossimo della 38esima giornata tra Atalanta (terza in graduatoria a quota 68) e Roma si stabiliranno orari e date degli ultimi due incontri di questo rush finale in cui tutto è ancora in ballo, dalla testa ai piedi. Gli azzurri saranno impegnati al Tardini di Parma mentre l'Inter torna a San Siro contro la Lazio. Entrambe le gare si giocheranno in contemporanea, probabilmente sabato 17 in notturna (20:45). C'è di più. C'è anche la finale di Champions che i neroazzurri hanno conquistato martedì scorso (ai danni del Barcellona) e che giocheranno il 31 maggio prossimo a Monaco di Baviera.

Facile immaginare che, così come avvenuto due anni or sono (per la finale poi persa con il City di Guardiola il 10 giugno del 2023), l'Inter chieda di anticipare almeno di un giorno l'ultima di campionato - in trasferta al Sinigaglia di Como - presumibilmente a sabato 24 per avere una settimana di tempo per preparare al meglio l'assalto alla coppa dalle grandi orecchie. In tal caso anche il Napoli dovrebbe adeguarsi, giocando lo stesso giorno ed allo stesso orario contro il Cagliari al Maradona. Numeri alla mano ci sarebbe ancora la possibilità di uno spareggio scudetto (scaramanzie autorizzate), nel caso in cui i neroazzurri riuscissero a rosicchiare 3 punti alla capolista. In tal caso la supersfida dovrebbe giocarsi comunque prima della finale di Champions: dopo infatti ci sono gli impegni delle nazionali".