Primavera, Napoli-Crotone le formazioni ufficiali: Rocco si affida a Popovic

Il Napoli Primavera affronta oggi il Crotone in casa per l’ultima del campionato di Primavera 2, dopodiché si passerà ai play off. Gli azzurri scenderanno in campo oggi, sabato 10 maggio alle ore 15:00, allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, dopo la vittoria per 0-1 a Benevento con il gol di Popovic. La squadra di Dario Rocco affronterà oggi quella di Corrado Massimiliano e proverà a chiudere il campionato sul podio, per poi passare ai play off giocandoli in casa. Il Crotone arriva a questa sfida con una sconfitta subita nello scontro diretto per salvarsi contro il Monopoli, si ritrova con 27 punti ed un quindicesimo posto in classifica, per i calabresi sarà importante il match di oggi per salvarsi. I partenopei rincorrono il sogno della Primavera 1.

Primavera Napoli Crotone le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

: Turi, Di Martino, D’Angelo, De Chiara, Russo, Esposito, Ballabile, De Martino, Mboumbou, Popovic. All: Dario Rocco. Crotone: Martino, Cortese, Loiaccono, Bianchi, Pagano, Tessitore, Buonsccorsi, Palamara, Wukanya, Baena, Vrenna. All: Corrado Massimiliano.