Como-Cagliari, le formazioni: Reina titolare, c'è Palomino dal 1'

Ultime calcio - Si gioca al Sinigaglia per la sfida delle ore 15 della 36ª giornata di Serie A fra Como e Cagliari. Fabregas fa qualche cambio rispetto alla solita formazione: in porta torna Pepe Reina, con Butez che si prende così un turno di riposo. In difesa ci sono Valle e Vojvoda sulle corsie con Kempf ad affiancare Goldaniga. Da Cunha spostato sulla parte avanzata della sinistra e Strefezza dall'altra parte, con Paz a sostegno di Douvikas.

Como Cagliari le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Reina; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Perrone, Caqueret; Strefezza, Paz, Da Cunha; Douvikas. All. Fabregas.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Palomino, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.