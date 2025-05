L'acquisto di De Bruyne e non solo: i tre punti cardinali di De Laurentiis per convincere Conte sul progetto Napoli

Napoli - I tre punti cardinali di Aurelio De Laurentiis per convincere Antonio Conte che il progetto Napoli diventi ancora più ambizioso. L'edizione odierna di Tuttosport entra nel dettaglio illustrando i tre elementi con i quali il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe presentarsi dal suo allenatore per convincerlo che il progetto napoli sarà ancora più ambizioso.

"Il centro sportivo da realizzare, lo stadio Maradona rimesso a nuovo, un mercato con De Bruyne già esposto in vetrina. Sono i tre punti cardinali di Aurelio De Laurentiis per convincere Antonio Conte che il progetto Napoli continua a essere ambizioso così come quando, lo scorso anno, il patron lo aveva illustrato all’allenatore salentino. Poi qualcosa è andata storto, soprattutto al mercato di gennaio, con operazioni che avevano indebolito una squadra che aveva raggiunto il primo posto ed aveva bisogno di difenderlo acquistando un’alternativa di buon livello dopo l’addio di Kvaratskhelia e un difensore di esperienza per tamponare l’emergenza che si era venuta a creare con l’infortunio di Buongiorno. Niente di tutto questo".