Esposito: "Il Napoli non deve abbassare la guardia: sono fiducioso per lo scudetto. Il prossimo sarà il miglior mercato dell’era De Laurentiis"

“Il nuovo papa mi ha fatto delle ottime impressioni, tutti si aspettavano un papa italiano invece è arrivato lui, ma sono positivo. Scudetto? Credo che la finale dell’Inter è una grande notizia per il Napoli. La prossima e la penultima l’Inter le giocherà con tante riserve, forse solo l’ultima la giocherà con qualche titolare e questo può giovare al Napoli. L’Inter ha deciso su cosa puntare, il Napoli non deve abbassare la guardia, ma sono molto fiducioso. De Bruyne possibile, è un nome alla Conte. Conte disse che l’Inter era una squadra costruita bene e nel tempo, cosa che il Napoli non è. De Bruyne sarebbe l’acquisto più importante della storia del Napoli dopo Maradona. Sarebbe un colpo da Napoli e confermerebbe la panchina di Antonio Conte. Il Genoa viene da quattro sconfitte in cinque partite. Il prossimo mercato sarà il miglior mercato dell’era De Laurentiis, aspettiamo la fine del campionato, ma Conte per restare pretende determinate cose e questo può arrivare solo con calciatori che fanno la differenza. Sarà un grandissimo mercato. Lobotka? Gilmour e Lobotka hanno coperto bene quel ruolo. Gilmour è diverso da Lobotka, ma ha le qualità per dire la sua nel Napoli. Raspadori? E’ l’arma in più, ma aldilà dell’affetto e della stima, io non penso che il Napoli inizierà il prossimo mercato senza sapere come vuole giocare. Conte sa come sarà il Napoli, se sarà il 4-3-3 è destinato a trovare una nuova squadra, a meno che non voglia adattarsi. Non sono così convinto che Lobotka e Anguissa restino, credo che per alcuni ci sia la volontà di respirare aria diversa, magari hanno qualche offerta importante. Non metto la mano sul fuoco su nessuno, forse solo su quelli che hanno sposato il progetto Napoli. Ho letto che la Juventus ha alzato l’offerta per Osimhen a 85 milioni, ma non so se possono bastare, però di fronte a queste cifre, le dinamiche diventano altre. PSG favorito? Erano favoriti pure il Bayern Monaco e il Barcellona, ma l’Inter ha dimostrato di essere una squadra compatta. Contro il Manchester City perse solo 1-0 e ha rischiato anche di non perderla. L’Inter ha dimostrato di avere un carattere che può sopperire al gap tecnico. Direi di goderci una bella partita, visto che siamo neutri, auguriamo il meglio a Kvara e Fabian Ruiz, ma ci godiamo solo lo spettacolo. A parte l’affetto per Kvara, il PSG deve fare una statua enorme a Donnarumma, che si sta confermando il migliore al mondo. E’ stato decisivo, perché sul piano del gioco, meritava l’Arsenal. Prima di Lecce-Napoli, il Napoli aveva il 70% di possibilità di vincere, dopo l’80%. Adesso incontrerà squadre che saranno già salve, l’Inter non penso che farà tre vittorie. Conte? Secondo me resta, credo che un progetto come quello del Napoli, sia per questioni economiche e altro, è difficile trovarlo in Italia. Il Napoli è la candidata più forte per la prossima stagione di Conte”.