Conte sulle condizioni di Buongiorno: "E' ancora fermo, dobbiamo aspettare un'altra settimana"

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara della 36ª giornata di campionato, la terzultima. Tra le altre cose ha parlato di Buongiorno e delle sue condizioni fisiche:

"Per quello che riguarda Buongiorno, è ancora fermo. Non ha ripreso a fare attività, dovremo aspettare questa settimana quando può iniziare a lavorare e incrementare il lavoro, c'è più difficoltà nel suo recupero come Juan Jesus. Che muore dalla voglia di tornare e recuperare, lui mi dice che è pronto e invece i dottori frenano: apprezzo tanto la loro voglia di mettersi a disposizione quanto prima".