ULTIM'ORA - Inter, quattro big non partono per Torino: assenze pesanti per Inzaghi

Ultime news Serie A - Inter, quattro assenti per Simone Inzaghi, è l'ultim'ora che arriva da Milano: 4 giocatori non partono per Torino. Out infatti Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Pavard e Frattesi. Ecco quanto raccolto da Sky Sport:

"Almeno otto cambi per Inzaghi rispetto alla vittoria contro il Barcellona in Champions League. Lautaro Martinez, Pavard, Frattesi e Mkhitaryan non partono per Torino: proseguiranno lavoro personalizzato. In porta dubbio Sommer/Martinez. A centrocampo Zalewski nel ruolo di mezzala destra. Coppia d'attacco Correa-Taremi".

Lautaro e Frattesi

Ecco la probabile formazione: