Simpatico siparietto, dopo l'allenamento odierno in vista di Napoli-Genoa, che ha visto protagonista Amir Rrahmani: il difensore kosovaro del Napoli, all'uscita dal centro sportivo, stava andando via, quando ha visto, fra i tifosi, un paio di fans che avevano la sua maglia. E li ha fatti avvicinare all'auto per selfie e autografi.

Ecco il video!