Jugovic: "Cosa penso di un Conte bis alla Juve. Osimhen in bianconero? Faccio notare che..."

Vladimir Jugovic ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Per il post Vlahovic i bianconeri insistono per Osimhen: sarebbe il colpo giusto in attacco?

“E’ il bomber con cui Giuntoli ha festeggiato lo scudetto a Napoli: bisogna fidarsi di lui”.

A proposito di Napoli: Conte è sempre più vicino alla vittoria del campionato

“Non sono sorpreso, la storia di Antonio è quella: dove va, trionfa. E’ un tecnico diverso da Guardiola, che è il top, ma rispetto a Pep non ha nemmeno guidato le squadre più ricche al mondo”

Alla Juventus confermerebbe Tudor in panchina o punterebbe sul Conte bis?

“Tudor ha dato la scossa e speriamo raggiunga l’obiettivo Champions. Antonio, però, è un top mondiale e conosce come nessun altro la Juve e come si vince”.