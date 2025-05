Lobotka prova a stringere i denti, ma Conte ha preso già una importante decisione su di lui

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle condizioni di Stanislav Lobotka in vista di Napoli-Genoa:

"La prognosi sarà sciolta soltanto oggi, nel corso dell’ultimo allenamento di rifinitura. Le sensazioni sono abbastanza positive ma il quadro sarà più completo tra qualche ora. Lobotka proverà a stringere i denti per essere a disposizione di Antonio Conte nell’appuntamento cruciale con il Grifone. Una precisazione è necessaria: tagliare il traguardo della convocazione non significa automaticamente indossare la maglia da titolare. Le possibilità di un Lobotka dal primo minuto sono ridotte. È probabile che si accomodi in panchina per offrire il suo contributo in corso d’opera.



È vietato rischiare nel momento decisivo della corsa scudetto. Lo slovacco sarà cruciale contro Parma e Cagliari, quindi col Genoa dovrebbe cominciare dal primo minuto Billy Gilmour, una soluzione molto affidabile per Antonio Conte. Lo scozzese è stato un punto di riferimento assoluto dell’ultimo periodo dimostrando grande duttilità: ha sostituito l’infortunato Anguissa giocando proprio accanto a Lobotka nel centrocampo col doppio play, ma ovviamente rappresenta l’alternativa del 31enne arrivato a Napoli nel 2020 e diventato il metronomodella manovra azzurra. Gilmour ha altre caratteristiche, ma ha doti importanti che Conte intende sfruttare con il Genoa".