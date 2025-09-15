Repubblica - La sfida più intrigante del Conte-bis: da Fiorentina-Napoli è arrivato un ottimo segnale, ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica commenta così Fiorentina-Napoli:

"Tutto ha funzionato a meraviglia, a partire dal turn over. A prendersi la ribalta contro la Fiorentina sono stati infatti tre rinforzi estivi: Kevin De Bruyne, Rasmus Hojlund e Sam Beukema, gli ultimi due al debutto in azzurro. «Il primo giorno del mio nuovo lavoro non mi ha deluso» , ha scherzato il bomber danese, che ha conquistato in un batter d’occhio la fiducia di Conte, compagni e tifosi. Il vuoto lasciato da Lukaku è difficile da colmare e per questo c’era attesa per la prova dell’ex centravanti del Manchester United, acquistato ufficialmente il 1 settembre con un investimento da circa 50 milioni. La risposta del giocatore di Copenhagen, classe 2003, non poteva essere migliore e ora l’emergenza in attacco è una minaccia più gestibile per i campioni d’Italia, ripartiti a razzo dopo la festa di maggio col bilancio invidiabile di 9 punti in 270’, sei gol segnati e appena uno subito.

[...] Sulle prime vittorie con Sassuolo e Cagliari avevano messo le loro firme i leader della vecchia guardia: Scott McTominay e Frank Anguissa. A Firenze sono stati invece i rinforzi estivi a fare la differenza ed è un’altra ottima notizia per il Napoli, atteso dalla trasferta sul campo del Manchester City. Le rotazioni sono indispensabili e non ha fatto danni nemmeno l’alternanza tra i portieri, con Vanja Milinkovic-Savic che si è fatto trovare pronto dopo il forfait per un leggero infortunio di Alex Meret. Tutti i nuovi arrivati stanno iniziando a dare il loro contributo, che sarà fondamentale per gli azzurri per essere competitivi su più fronti. È questa l’intrigante sfida che attende il Conte bis, cominciato nel migliore dei modi con un tris di successi".